الرئيس الفلبيني يفصل مدير السجون

عزل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الأربعاء، رئيس السجون في البلاد، وسط جدل بشأن الإفراج المبكر عن مدانين على أساس حسن السير السلوك، وأمر أكثر من 1700 مدان تم إطلاق سراحهم بالفعل بتسليم أنفسهم على الفور.



وأعلن دوتيرتي أنه استبعد نيكانور فيلدون من منصب مدير عام دائرة الإصلاحيات بسبب عصيانه لتعليمات الرئيس بإيقاف الإفراج المبكر بعد ظهور اتهامات بالفساد وموجة غضب اجتاحت البلاد بسبب خطط للإفراج عن مدانين بارزين.



وقال دوتيرتي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون على مستوى الفلبين "يتعين على فيلدون أن يرحل لأنه عصى أمري".



وأوضح دوتيرتي أنه أصدر تعليمات لفيلدون بوقف إجراءات الإفراج المبكر إلى حين التحقيق في تقارير تفيد بأن القانون الذي كان أساسا لتخفيف أحكام السجن الصادرة بحق المدانين البارزين كان معيبا.



وقال الرئيس الفلبيني: "انتهك تعليماتي".



كما وجَّه دوتيرتي المدانين الذين تم إطلاق سراحهم بالفعل بموجب القانون، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2014، لتسليم أنفسهم على الفور إلى الشرطة أو الجيش، وإلا فسوف يتعرضون لملاحقتهم من جانب سلطات إنفاذ القانون.