القبض على جواهري اشترى مصوغات "مسروقة" في الأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، القبض على بائع مصوغات ذهبية بمدينة قوص التابعة لمحافظة الأقصر، لشرائه مصوغات ذهبية، تبين أنها ضمن المسروقات المدرجة بواقعة مقتل أم وابنتها داخل منزلهما بجزيرة العوامية وسط الأقصر.



وقال مصدر مطلع لـ"الدستور" إن الأجهزة الأمنية نجحت خلال بضعة أيام قليلة من كشف غموض واقعة العثور على جثة أم وابنتها في حالة تعفن متقدمة بداخل منزلهما بجزيرة العوامية بمدينة الأقصر، ونجحت في التوصل إلى هوية الجاني، والذي تبين أنه نجار، مقيم بمدينة قوص، وحاليًا في منطقة المدامود شمال الأقصر.



وأضاف المصدر، أن المتهم تخلص من الأم وابنتها بغرض السرقة واستولى على قرطين ذهبيين، وهاتف محمول، وحاول التخلص من المسروقات عن طريق بيعها لأحد تجار الذهب بمدينة قوص، وعقب ضبط المتهم أرشد عن تاجر الذهب الذي حاول من خلاله التخلص من الذهب المسروق.



وأفاد المصدر بأن تاجر الذهب أكد خلال التحقيق معه أنه لم يكن على علم بأن المصوغات الذهبية مسروقة، وأنه اشتراها بحكم طبيعة عمله ببيع وشراء الذهب.



بدأت الأحداث عندما ورد إخطار للواء طارق علام مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، يفيد بالعثور على جثة "عائشة عبدالقادر عبدالرحيم" 56 عامًا، وابنتها "إلهام عبدالحكم أمين" 27 عامًا، داخل منزلهما بمنطقة جزيرة العوامية، في حالة تعفن متقدمة، وذلك بعدما ساورت الشكوك صاحب محل بيع مستلزمات مدرسية ويدعى "علاء صالح" الذي تعمل به الابنة المتوفية وغيابها عن العمل لمدة 3 أيام متواصلة على غير عادتها، وعدم تمكنه من التواصل معها عبر هاتفها المحمول، فذهب إلى منزلها للسؤال عنها، وحال توجهه وتواصله مع الجيران، تم طرق باب شقة القتيلتين لفترة طويلة، حتى اشتبه الجيران بحدوث مكروه لهما، نظرًا لانبعاث رائحة كريهة من داخل المسكن.



وبإشراف اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، انتقل فريق من ضباط مباحث قسم شرطة بندر الأقصر، وبفتح باب الشقة تم العثور على الأم وابنتها في حالة تعفن كاملة، وهذا ما جعل التحديد الأولي لسبب الوفاة صعب للغاية، إلا أن تقرير متفش مديرية الصحة ذكر أن هناك مؤشرات حول أن يكون التسمم الغذائي هو الذي تسبب في مصرع الأم وأبنتها.



وبتكثيف مجهودات ضباط مباحث الأقصر، تم التوصل إلى هوية الجاني، من خلال مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية القريبة من المنزل، وتبين أنه تسلل إلى المنزل بهدف السرقة، وتخلص من الأم وابنتها والفرار هاربًا إلى خارج الأقصر، إلا أنه تم إعداد أكمنة وملاحقته وضبطه.



تحررت مذكرة بواقعة الضبط، وأرفقت بالمحضر رقم 7079 إداري قسم شرطة بندر الأقصر لعام 2019، وجارٍ عرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات معه.