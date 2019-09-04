الأربعاء 04 سبتمبر 2019 الموافق 05 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على جواهري اشترى مصوغات "مسروقة" في الأقصر

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:25 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
طباعة
ألقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، القبض على بائع مصوغات ذهبية بمدينة قوص التابعة لمحافظة الأقصر، لشرائه مصوغات ذهبية، تبين أنها ضمن المسروقات المدرجة بواقعة مقتل أم وابنتها داخل منزلهما بجزيرة العوامية وسط الأقصر.

وقال مصدر مطلع لـ"الدستور" إن الأجهزة الأمنية نجحت خلال بضعة أيام قليلة من كشف غموض واقعة العثور على جثة أم وابنتها في حالة تعفن متقدمة بداخل منزلهما بجزيرة العوامية بمدينة الأقصر، ونجحت في التوصل إلى هوية الجاني، والذي تبين أنه نجار، مقيم بمدينة قوص، وحاليًا في منطقة المدامود شمال الأقصر.

وأضاف المصدر، أن المتهم تخلص من الأم وابنتها بغرض السرقة واستولى على قرطين ذهبيين، وهاتف محمول، وحاول التخلص من المسروقات عن طريق بيعها لأحد تجار الذهب بمدينة قوص، وعقب ضبط المتهم أرشد عن تاجر الذهب الذي حاول من خلاله التخلص من الذهب المسروق.

وأفاد المصدر بأن تاجر الذهب أكد خلال التحقيق معه أنه لم يكن على علم بأن المصوغات الذهبية مسروقة، وأنه اشتراها بحكم طبيعة عمله ببيع وشراء الذهب.

بدأت الأحداث عندما ورد إخطار للواء طارق علام مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، يفيد بالعثور على جثة "عائشة عبدالقادر عبدالرحيم" 56 عامًا، وابنتها "إلهام عبدالحكم أمين" 27 عامًا، داخل منزلهما بمنطقة جزيرة العوامية، في حالة تعفن متقدمة، وذلك بعدما ساورت الشكوك صاحب محل بيع مستلزمات مدرسية ويدعى "علاء صالح" الذي تعمل به الابنة المتوفية وغيابها عن العمل لمدة 3 أيام متواصلة على غير عادتها، وعدم تمكنه من التواصل معها عبر هاتفها المحمول، فذهب إلى منزلها للسؤال عنها، وحال توجهه وتواصله مع الجيران، تم طرق باب شقة القتيلتين لفترة طويلة، حتى اشتبه الجيران بحدوث مكروه لهما، نظرًا لانبعاث رائحة كريهة من داخل المسكن.

وبإشراف اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، انتقل فريق من ضباط مباحث قسم شرطة بندر الأقصر، وبفتح باب الشقة تم العثور على الأم وابنتها في حالة تعفن كاملة، وهذا ما جعل التحديد الأولي لسبب الوفاة صعب للغاية، إلا أن تقرير متفش مديرية الصحة ذكر أن هناك مؤشرات حول أن يكون التسمم الغذائي هو الذي تسبب في مصرع الأم وأبنتها.

وبتكثيف مجهودات ضباط مباحث الأقصر، تم التوصل إلى هوية الجاني، من خلال مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية القريبة من المنزل، وتبين أنه تسلل إلى المنزل بهدف السرقة، وتخلص من الأم وابنتها والفرار هاربًا إلى خارج الأقصر، إلا أنه تم إعداد أكمنة وملاحقته وضبطه.

تحررت مذكرة بواقعة الضبط، وأرفقت بالمحضر رقم 7079 إداري قسم شرطة بندر الأقصر لعام 2019، وجارٍ عرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات معه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

الإفتاء: تجميد البويضات جائزة بشروط

منذ يوم

مفاجأة صادمة حول نسب ملكة إنجلترا لـ"الرسول"

منذ يوم

إخلاء سبيل منى الغضبان بطلة "الفيديو الإباحي"

منذ حوالي 6 ساعات

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

ads

الصور

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

الأكثر قراءة

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

الوزراء ينفى حرمان الابنة من معاش والدها ببلوغ 24 عامًا

أيام زمان

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

الصحة

الصحة العالمية: الاستثمار الصحيح فى التغذية ينقذ حياة 3.7 مليون شخص

تعرف على العادات الخاطئة اليومية المؤدية للسرطان

مبادرة تطالب الدولة بإجراء عمليات السمنة على «نفقة الدولة»

التنمية الدولية تطلق مشروع سلاسل التوريد الصحية فى بوركينا فاسو

الرئيس نيوز

تحرك برلماني لتطبيق عقوبات الغش على تجار قطع غيار الكمبيوتر "المغشوشة"

وزيرة الصحة: تقديم الخدمات الصحية لمليون و800 ألف امرأة في مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

سؤال وجواب عن خدمات التوثيق الإلكترونية عبر بوابة الحكومة

وزير المالية: سداد تريليون و٣٣٦ مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية خلال ٧ سنوات

منوعات

نتيجة الثانوية الازهرية 2019 الدور الثاني برقم الجلوس

شرطة دبي تمنح سائقًا ملتزمًا بقوانين المرور سيارة هدية

الصين تستنسخ "قطة" لأول مرة

"يوتيوب" تزيل فيديوهات وقنوات من منصتها تروج للكراهية

كشكول

استعدادات تربية عين شمس لإستقبال العام الجامعي الجديد

"الوزراء": يوافق على استمرار التعاقد مع "نهضة مصر" لشراء الكتب الدراسية

الوزراء يوافق على التعاقد بتوريد 170 مليون وجبة بسكويت للتغذية المدرسية

"عجلان" يقرر استبعاد مدير مدرسة بقليوب وإحالة جميع العاملين للتحقيق

إسلام سياسي

قنوات الإخوان تستعين بمنظمات وهمية للتحريض ضد مصر

أيمن نور وقيادات الإخوان يعلنون انتظار غنائم الانتخابات التونسية

شباب الإخوان: وجدي غنيم يعيش في رفاهية وبذخ ويتطاول على فقراء الجماعة

عبود الزمر: "قُربى من الإخوان علمني أن سياستهم لا تطاق"


زيت وسكر

“تموين مطروح” تضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

“الجيزة” تزيل 30 كشكًا غير مرخص بشارع المجزر الآلي

رسميًا.. الحكومة تدرس قرار تحصيل رسوم الانتفاع بالشوطئ

“القومي للإدارة” يعقد فعالية لمناقشة مشروعات تخرج المشاركات ببرنامج القيادات النسائية

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
حوار بين القلم والممحاة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة «2»
ماجد حبته
أبو هريرة.. وبنت الشاطر
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
المزيد

الثقافة

فتحي غانم يكتب جواب لبني عبدالعزيز لفريد الأطرش

فى ذكرى كنوت همسون.. كيف انتقد صاحب "الجوع" الحياة المادية؟

من قلب النجع.. "ياليل" أشهر عدودات الصعيد

افتتاح الجناح المصري بمعرض إندونيسيا الدولي للكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك