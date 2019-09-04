التحالف: الحوثيون أطلقوا صاروخًا باليستيًا من صعدة.. وسقط فيها

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء، صاروخًا باليستيًا من محافظة (صعدة مديرية سحار) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، غير أن الصاروخ سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في نفس المحافظة (صعدة مديرية الصفراء).



وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.



وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.