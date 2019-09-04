تأجيل محاكمة 27 متهمًا بالاتجار في العملة

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، الأربعاء، محاكمة 27 متهمًا بينهم 25 محبوسًا، في أكبر قضية اتجار بالعملات الأجنبية، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل؛ لمناقشة شاهد الإثبات.



ومن المقرر مناقشة شاهد الإثبات في الجلسة القادمة، حول ما أورده من لغط بالتحريات، ومنها ذكر عنوانين غير حقيقيين للمتهمين وتقديم ما يثبت ذلك للمحكمة، واعتماده في التحريات على الإذن بالتسجيل والذي شمل المتهم الأول والثاني دون باقي المتهمين.



وتبين من ملف أوراق القضية، أنها تضم 27 متهمًا تم إحالة 25 منهم محبوسًا على ذمة القضية، وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها وتبين أن 10 ملايين و40 ألفًا و17 ألف يورو و396 ألف دولار و140 ألف ريال سعودي و6 آلاف درهم إماراتي و2000 ريال قطري ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي وأمر النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال أوراق القضية، عن تعامل المتهمين بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا، وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي، وتعاملهم في النقد الأجنبي بإجراء عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة.