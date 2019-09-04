الأربعاء 04 سبتمبر 2019 الموافق 05 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة 27 متهمًا بالاتجار في العملة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:22 م
جريدة الدستور
طباعة
أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، الأربعاء، محاكمة 27 متهمًا بينهم 25 محبوسًا، في أكبر قضية اتجار بالعملات الأجنبية، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل؛ لمناقشة شاهد الإثبات.

ومن المقرر مناقشة شاهد الإثبات في الجلسة القادمة، حول ما أورده من لغط بالتحريات، ومنها ذكر عنوانين غير حقيقيين للمتهمين وتقديم ما يثبت ذلك للمحكمة، واعتماده في التحريات على الإذن بالتسجيل والذي شمل المتهم الأول والثاني دون باقي المتهمين.

وتبين من ملف أوراق القضية، أنها تضم 27 متهمًا تم إحالة 25 منهم محبوسًا على ذمة القضية، وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها وتبين أن 10 ملايين و40 ألفًا و17 ألف يورو و396 ألف دولار و140 ألف ريال سعودي و6 آلاف درهم إماراتي و2000 ريال قطري ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي وأمر النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال أوراق القضية، عن تعامل المتهمين بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا، وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي، وتعاملهم في النقد الأجنبي بإجراء عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

قاتل الطفلة جنى: "اغتصبتها ثم هشمت رأسها خوفًا من الفضيحة"

منذ حوالي 5 ساعات

القصة الكاملة لمقتل مصرى بالسعودية.. ووصول جثمانه بعد 35 يومًا

منذ يوم

إخلاء سبيل منى الغضبان بطلة "الفيديو الإباحي"

منذ يوم

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

ads

الصور

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

الأكثر قراءة

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

الوزراء ينفى حرمان الابنة من معاش والدها ببلوغ 24 عامًا

أيام زمان

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

الصحة

الصحة العالمية: الاستثمار الصحيح فى التغذية ينقذ حياة 3.7 مليون شخص

تعرف على العادات الخاطئة اليومية المؤدية للسرطان

مبادرة تطالب الدولة بإجراء عمليات السمنة على «نفقة الدولة»

التنمية الدولية تطلق مشروع سلاسل التوريد الصحية فى بوركينا فاسو

الرئيس نيوز

تحرك برلماني لتطبيق عقوبات الغش على تجار قطع غيار الكمبيوتر "المغشوشة"

وزيرة الصحة: تقديم الخدمات الصحية لمليون و800 ألف امرأة في مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

سؤال وجواب عن خدمات التوثيق الإلكترونية عبر بوابة الحكومة

وزير المالية: سداد تريليون و٣٣٦ مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية خلال ٧ سنوات

منوعات

نتيجة الثانوية الازهرية 2019 الدور الثاني برقم الجلوس

شرطة دبي تمنح سائقًا ملتزمًا بقوانين المرور سيارة هدية

الصين تستنسخ "قطة" لأول مرة

"يوتيوب" تزيل فيديوهات وقنوات من منصتها تروج للكراهية

كشكول

استعدادات تربية عين شمس لإستقبال العام الجامعي الجديد

"الوزراء": يوافق على استمرار التعاقد مع "نهضة مصر" لشراء الكتب الدراسية

الوزراء يوافق على التعاقد بتوريد 170 مليون وجبة بسكويت للتغذية المدرسية

"عجلان" يقرر استبعاد مدير مدرسة بقليوب وإحالة جميع العاملين للتحقيق

إسلام سياسي

قنوات الإخوان تستعين بمنظمات وهمية للتحريض ضد مصر

أيمن نور وقيادات الإخوان يعلنون انتظار غنائم الانتخابات التونسية

شباب الإخوان: وجدي غنيم يعيش في رفاهية وبذخ ويتطاول على فقراء الجماعة

عبود الزمر: "قُربى من الإخوان علمني أن سياستهم لا تطاق"


زيت وسكر

“تموين مطروح” تضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

“الجيزة” تزيل 30 كشكًا غير مرخص بشارع المجزر الآلي

رسميًا.. الحكومة تدرس قرار تحصيل رسوم الانتفاع بالشوطئ

“القومي للإدارة” يعقد فعالية لمناقشة مشروعات تخرج المشاركات ببرنامج القيادات النسائية

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
حوار بين القلم والممحاة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة «2»
ماجد حبته
أبو هريرة.. وبنت الشاطر
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
المزيد

الثقافة

فتحي غانم يكتب جواب لبني عبدالعزيز لفريد الأطرش

فى ذكرى كنوت همسون.. كيف انتقد صاحب "الجوع" الحياة المادية؟

من قلب النجع.. "ياليل" أشهر عدودات الصعيد

افتتاح الجناح المصري بمعرض إندونيسيا الدولي للكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك