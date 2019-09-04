مجدي كامل ينضم لأسرة "الملك لير"

انضم الفنان مجدي كامل لمسرحية "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني.



وقال مصدر مسؤول بمسرح كايرو شو، إن مجدي كامل بدأ بالفعل البروفات المكثفة مع تامر كرم مخرج العمل على شخصية "كنت"، بينما انتقل الفنان القدير أحمد فؤاد سليم لتقديم دور "جلوستر" منذ الجولة الخارجية للمسرحية بموسم جدة، مع بداية الأزمة الصحية للفنان الراحل فاروق الفيشاوي.



مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور، أحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى.