مصر تتصدر الدول ذات التنافسية السعرية العالية في مجال السياحة

سلطت صحيفة "تليجراف" البريطانية، الضوء على أبرز المناطق السياحية التي تيوجه إليها البريطانيون في عطلاتهم ويفضلونها.



وقالت الصحيفة إن المنتدى الاقتصادي العالمي "دبليو إي إف" صنف 140 دولة سياحية وفقًا لعوامل متعلقة بالسلامة والأمن وصداقة البيئة والموارد الطبيعية وتكلفة الرحلة.



وتابعت أن الولايات المتحدة احتلت المراكز الخمسة الأولى، بينما احتلت المملكة المتحدة وأستراليا وإيطاليا وكندا وسويسرا المراكز العشرة الأولى، كما أن من بين الدول الأخرى التي يفضلها البريطانيون ظهرت مصر مرة أخرى لتصعد من المرتبة 74 وحتى 65، بينما ظلت تونس في المرتبة 85 والمغرب في 66، ولم تظهر تركيا في التصنيف.



وأضافت أنه فيما يتعلق بالسلامة احتلت أيسلند وسنغافورة ولوكسمبورج ونيوزيلندا المراتب الأولى، بينما اعتبرت بريطانيا من أقل الدول أمانًا، كما أنها سيئة للغاية بالنسبة للصحة والنظافة، مع تصنيفها في المرتبة 50.



وأما فيما يتعلق بالتنافسية السعرية، تصدرت ماليزيا ومصر وإندونيسيا القوائم، بينما مولودفا وجورجيا الأقرب لبريطانيا كانت أقل الدول في التنافسية السعرية.