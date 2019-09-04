براتب يصل لـ 2000 جنيه.. 813 فرصة عمل بالقليوبية

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، عن توافر 813 فرصة عمل جديدة، وذلك بعدد من شركات القطاع الخاص، وبرواتب تتراوح من 1400 إلى 2000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركات، عمال إنتاج، سائقين، مندوبين مبيعات، تمريض، تفصيل حريمي، فنيين طلاء، مشغلين معادن، أفراد أمن، عمال مخازن، مشرفين دور، بائعين، فنيين تبريد، مراقبين جودة، عاملات تشطيب، عمال مكوى، سنجر، اوفر، أورليه، تطريز، كهربائيين، عمال نسيج ومطبعة وتعبئة.



وذلك لأصحاب المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، المتوسطة، الإعدادية، الإبتدائية، وأيضا بدون مؤهلات، من الجنسين.



وعلى من يرغب في التوجه للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على الأرقام المبينة في المنشور المرفق.