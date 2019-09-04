الأعلى للإعلام: مدة برنامج التوك شو ساعتين بالفواصل

قال أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور عصام فرج، إن المجلس أقر ضوابط التوك شو والبرامج الدينية والرياضية والطبية وناقش الملاحظات وتمت الموافقة على أن تكون مدة البرامج ساعتين بالفواصل الإعلانية.



وتابع فرج في مؤتمر صحفي اليوم، أن المجلس قرر النظر في بعض المعايير الخاصة بالبرامج الطبية والتي تتعلق بالشروط الخاصة بمقدم البرامج والطبيب الضيف والمداخلات هل تنطبق عليها نفس الكلام أم لا.