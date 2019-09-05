"التموين": توزيع 2 كيلو أرز على كل بطاقة تموينية

أعطى الدكتورعلي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات مباشرة لجميع فروع ومخازن تجارة الجملة على صرف 2 كيلو أرز لكل بطاقة تموينية، بدلًا من كيلو أرز، وصرف نصف كيلو فول مستورد على كل بطاقة.



ووجه الوزير مديري الفروع لتجارة الجملة بتوزيع البقاليين السلعتين على المواطنين أصحاب البطاقات.



وقال محمد شحاتة، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة كفر الشيخ التجارية، إن قرار وزير التموين بربط سلعتي الأرز المستورد والفول المدمس على البطاقات ليطرح الأرز بسعر 9 جنيهات للكيلو، والفول المدمس بسعر 990 قرشا للعبوة نصف كيلو الجرام.



وأوضح أن فروع تجارة الجملة العامة والمصرية تجبر البقاليين على توزيع 2 كيلو أرز ونصف كيلو فول على البطاقة الواحدة للمستفيدين من الدعم السلعي لتصريف الأرصدة من هذه السلع.