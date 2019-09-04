"الأعلى للإعلام" يقر لائحة الأكواد والمعايير بالعمل الإعلامى

قال الأمين العام للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، عصام فرج، إن المجلس نظر في اجتماعه، اليوم الأربعاء، لائحة الأكواد والمعايير اللازمة والمواد المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية والأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، بعد مراجعتها من مجلس الدولة وخضوعها لمناقشات قبلها مع نقابتي الصحفيين والإعلاميين وفي ضوء هذه المناقشات سوف يتم إعداد الصيغة النهائية.



وأضاف فرج: " قرر المجلس ضوابط برامج التوك شو والبرامج الدينية والرياضية، وفي ضوء مراجعات المجلس مع نقابة الأطباء وسيتم إصدارها"، لافتا إلى أن المجلس قرر إعادة تشكيل لجنة التظلمات في الشكاوى برئاسة عصام الأمير.



وتابع: "المجلس أقر لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين بالمجلس بعد موافقة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والاجتماع القادم ستتم مناقشة التراخيص الخاصة بالمواقع والصحف والقنوات، كما ستتم إعادة تشكيل لجنه حقوق الملكية الفكرية.



واستطرد: "المجلس قرر مخاطبة المصنفات الفنية بشأن حفل محمد رمضان في الساحل، ومخاطبة نقابة المهن الموسيقية رغم أنها الشاكية والنظر فيما يرد من المصنفات وسينظر المجلس في الأمر".