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اقتصاد

استقرار سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:08 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد - أسماء إبراهيم
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استقر سعر الدولار خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
16.50 جنيه للشراء.
16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
16.50 جنيه للشراء.
16.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
16.48 جنيه للشراء.
16.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة
16.51 جنيه للشراء.
16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
16.53 جنيه للشراء.
16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى cib
16.48 جنيه للشراء.
16.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.48 جنيه للشراء.
16.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة
16.49 جنيه للشراء.
16.59 جنيه للبيع.

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