غيرة ستات.. تفاصيل مقتل "رضيع" على يد زوجة عمه بسوهاج

كشفت أجهزة الأمن بسوهاج، عن غموض مقتل طفل رضيع والعثور علي جثته داخل غرفة أعلى سطح منزله، وبه خدوش وسحجات حول الرقبة ونزيف بالأنف، حيث تبين أن زوجة عمه ونجلها وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات عائلية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغًا من ربة منزل، بعثورها على جثة نجلها الرضيع يبلغ من العمر عام وثمانية أشهر، بغرفة أعلى سطح منزلها وبه خدوش وسحجات حول الرقبة ونزيف بالأنف.



تم تشكيل فريق بحث جنائي من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة عم الطفل المجني عليه، ربة منزل، ونجلها؛ لخلافات عائلية سابقة بينهما.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة بدافع الانتقام من والدة الطفل، فقررت المتهمة أنه أثناء لهو الطفل أمام منزلها الملاصق لمنزل أسرته اصطحبته للداخل وأجهزت عليه وخنقته فأودت بحياته عقب ذلك وضعته داخل جوال وتخلص نجلها المتهم الثاني منه بإلقائه بمكان العثور، وبمواجهة الأخير أيد ما جاء باعترافات والدته.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.