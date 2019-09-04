القبض على سيدة تزوجت قبل انتهاء "العدة" في الغردقة

ألقى ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، القبض على ربة منزل في الغردقة؛ بتهمة تعدد الأزواج، وذلك بعد زواجها العرفي قبل انتهاء عدتها بعد طلاقها من زوجها الأول.



تلقى العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، إخطارًا من المقدم رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، بتمكن الرائدين خالد متولي، ومحمود عبدالوهاب وكيلا مباحث الآداب، من ضبط "أ. أ" ربة منزل، 37 سنة، من مدينة القصير، و"م. ع" يعمل بمكتب رحلات سفاري سياحية، في قنا؛ لزواجهما بعقد عرفي، بعد طلاق الأولى مباشرة وقبل انتهاء أشهر العدة الخاصة بها، في منطقة الوفاء بمدينة الغردقة.



واعترفت المتهمة بارتكابها الواقعة، فتحرر محضر بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة، والعرض على المستشار حسام فاروق رئيس نيابة الغردقة، التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.