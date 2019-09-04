اكسبرس: المعارضة البريطانية تعرقل أي خطط لـ"بريكست" دون اتفاق

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، وزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين دخلوا في مسار تصادمي، كبير بسبب أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.



وتابعت أن كوربين يخطط لعرقلة أي خطط خروج بريطانيا من الاتحاد بدون صفقة، وسط محاولات كبيرة من جونسون لإجراء انتخابات عامة مبكرة بعد هزيمته في مجلس العموم مساء أمس.



وأضافت أن نواب حزب المحافظين الحاكم المقالين عمدوا إلى الجلوس في ركن بعيد في جلسة اليوم، والبقاء على موقفهم المعارض لجونسون، خصوصًا وأنهم علموا بأمر الإقالة بواسطة رسائل هاتفية.



وأشارت إلى أن جلسة اليوم تشهد صراع كوربين وجونسون، حيث تعهد كوربين بعدم دعم قرار إجراء انتخابات عامة مبكرة قبل إقرار مشروع وقف خروج بريطانيا من الاتحاد بدون صفقة.