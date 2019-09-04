الكهرباء: الحمل الأقصى اليوم 27000 ميجاوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأربعاء، انخفاض أحمال الشبكة القومية لنقل الكهرباء وزيادة في الفائض مع انخفاض درجات الحرارة، وأنه تم تسجيل أقصى حمل مسائي متوقع اليوم، 27000 ميجاوات.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فعّلت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتسيير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول.



ومن بين طرق التواصل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، تقدم خدمة العملاء "كول سنتر" من خلال الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكن إرسال شكوى على رقم الرسائل القصيرة 91121 وتحميل تطبيق "شكاوى فواتير الكهرباء".