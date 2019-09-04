إصابة 16 شخصًا في حادث مروري مروع بالقليوبية

أصيب 16 شخصًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص وعدة سيارات أخرى، أمام سوق العبور، ظهر اليوم الأربعاء.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ يفيد بتصادم سيارة ميكروباص وعدد من السيارات المارة أمام سوق العبور.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 16 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى السلام، وتمت إعادة حركة السير مرة أخرى بعد حدوث ازدحام عقب الحادث، كما تم رفع آثار الحادث.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.