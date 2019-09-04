الانتهاء من تدريب معلمي رياض الأطفال على نظام التعليم الجديد

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من البرنامج التدريبي التنشيطي لجميع معلمي رياض الأطفال بجميع المحافظات، كما تم الانتهاء من تدريبات اللغة الإنجليزية لمدربي رياض الأطفال (connect) ومدربي الصفين الأول والثاني (connect plus) بإجمالي 860 مدربًا.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء -: "أنه جار تدريب جميع معلمي اللغة العربية للصف الأول الابتدائي على مهارات اللغة العربية، وجميع معلمي الرياضيات على مهارات الرياضيات، وتدريب 5440 موجهًا ومعلم أول مرشد من الإدارات التعليمية المختلفة، وتدريب مديري المدارس الابتدائية، وذلك في قاعات التدريب التابعة للمديرية والإدارات التعليمية بواسطة المدربين الذين تم تدريبهم من قبل؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد".



وأضافت أنه في ظل التعاون المستمر مع المجلس الثقافي البريطاني، واستمرارًا لأنشطة البرنامج الوطني لتدريب المعلمين (NTTP)، تم الانتهاء من المرحلة الثالثة من تدريب 488 معلم لغة إنجليزية في المدارس الابتدائية الرسمية والرسمية لغات، ومعلمي العلوم والرياضيات في المدارس الابتدائية الرسمية لغات.



وفيما يتعلق ببرنامج ربط الصفوف الدراسية (Connecting Classrooms)، أكدت الوزارة أنه جاري تنفيذ خطة التدريبات المزمع عقدها بمدينة الغردقة لـ 80 معلمًا من معلمي المدارس الرسمية بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 6 وحتى 8 سبتمبر 2019.



من جهته.. قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين: "إن الوزارة تحرص على تقديم برامج توعية للمتدربين بالتزامن مع برامج تدريبات التعليم، تهدف إلى نشر الوعي في المجتمع بتصحيح مفاهيم الحياة المغلوطة ونشر القيم الإنسانية السامية في المجتمع، وحث الشباب على العمل بروح الفريق وتحويل الفكر السلبي إلى إيجابي، ورفع مستوى وعي المعلم لأنه حجر الأساس لأي تطوير في منظومة التعليم".



وأضاف عمر: "أنه تقرر عقد ورش عمل تدريبية بالشراكة مع شركة مايكروسوفت لـ 650 من مدربي شهادات مايكروسوفت (MCE – MOS – MTA) لتنمية مهاراتهم لمواكبة التحديثات التي تمت في البرامج التدريبية لهذه الشهادات واختباراتها؛ تمهيدًا لتدريب المعلمين الراغبين في الحصول على هذه الشهادات.



وأشار إلى أنه جار تدريب 1110 من موجهي ومعلمي الصف الأول الابتدائي من 557 مدرسة إبتدائي بمحافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر، وذلك على برنامج (قيم المواطنة)؛ بهدف تنمية وبث روح القيم والأخلاق والمواطنة لدى التلاميذ من خلال التواصل مع أهم مؤثر في التلميذ وهو المعلم.