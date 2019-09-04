تجديد حبس برلمانى فى "رشوة المقابر"

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، الأربعاء، حبس صلاح عيسى، عضو البرلمان السابق عن دائرة الرمل، وثلاثة آخرين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة المقابر".



وكانت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، قد أمرت في 11 يوليو الماضي، بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في قضية "رشوة المقابر".



وكشفت التحريات الأمنية الأولية في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، عن أن النائب السابق صلاح عيسى، استغل نفوذه كعضو في مجلس النواب، والمجلس التنفيذي بالإسكندرية، لإنهاء تراخيص جبانات "مقابر" لمتهمين آخرين على قطعة أرض مملوكة لـ"ر. م." و"ل. ف."، نظير مليون جنيه تمت زيادتها إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة.