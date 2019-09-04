مجلس القضاء الأعلى يتسلم "الحركة الثالثة"

أرسل قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل، الجزء الثالث من الحركة القضائية لعام 2019-2020، إلى مجلس القضاء الأعلى، لاعتمادها بعد الموافقة عليها من الوزير.



ويشمل الجزء الثالث من الحركة ترقية أعضاء النيابة العامة من درجة معاون إلى درجة مساعد، ومن وكيل نيابة إلى درجة وكيل ممتاز، ومن مدير نيابة، إلى رئيس نيابة.



ويراعي في الحركة رغبات القضاة في التنقلات، ومبدأ التقريب، والكفاءة التي تعد من أهم المعايير والضوابط التي يتم الاستناد إليها.