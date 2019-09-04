المؤبد لـ4 متهمين استولوا على أموال عميل في بنك

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، الأربعاء، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المؤبد؛ بتهمة تزوير بطاقة شخصية لتاجر والاستيلاء على 700 ألف من رصيده في أحد البنوك.



وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين قلدوا محررًا رسميًا وهي بطاقة تحقيق شخصية منسوبة صدورها إلى قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تخص المجني عليه "محمد. م" بأن تتم محاكاتها على غرار الصحيحة وتم التلاعب بالصورة المثبتة فيها إلى صورة المتهم الأول بقصد استعمالها استعمالًا ضارًا به، وتمكنوا بذلك من تحقيق مقصدهم الإجرامي والاستيلاء على مبالغ مالية من حساب المجني عليه في أحد البنوك.



وأشارت النيابة العامة في أمر الإحالة، إلى أن المتهمين اشتركوا في استعمال المحرر المزور محل الاتهام بأن قدم المتهم الأول تحقيق الشخصية إلى البنك فرع المعاملات الدولية، منتحلًا شخص المجني عليه وهو عالمًا بتزويره وتمكن من إجراء معاملة بنكية بسحب 720 ألف جنيه من حساب المجني عليه.