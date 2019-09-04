كشف سر شعار كأس العالم قطر 2022

كشفت دولة قطر النقاب عن شعار مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد أن تم اختيارها من قبل الفيفا لتقام البطولة في دول الخليج لأول مرة.



وتم الكشف عن أسرار الشعار لكأس العالم في قطر، ومراعاته 7 جوانب في التصميم، من خلال صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "Road To 2022"



واستوحى شعار مونديال 2022 من الوشاح الصوف التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم للتدفئه، وفي المنطقة العربية بشكل عام والخليج بشكل خاص، وتمت مراجعة تصاميم عديدة خلال فصل الشتاء، وبحسب الصورة المبينة فإن التصميم ركز على الثقافة العربية من حيث النقاط المستخدة في اللغة العربية أو تصميم الكرة بالأشكال الهندسية العربية، كما أن رقم 8 يشير إلى الاستادات الثمانية التي تقام عليها البطولة.



