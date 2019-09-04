صور.. أهالى المحلة يعلقون لصًا على عمود كهرباء

لقن أهالي قرية بالمحلة الكبرى، لصًا "علقة ساخنة" في الساعات الأولى من صباح، اليوم الأربعاء؛ لمحاولته سرقة شقة سكنية مجاورة للمعهد الأزهري، وقيدوا يديه في عمود كهرباء، واستدعوا الشرطة.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من قسم مركز المحلة بورود بلاغ من أهالي قرية سامول، يفيد بتمكنهم من ضبط لص في العشرينيات من العمر، لمحاولته التسلق إلى إحدى الشقق السكنية المجاورة للمعهد الأزهري.



على الفور انتقل فريق من مباحث المركز، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان عام القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة المختصة للتحقيق في الواقعة.