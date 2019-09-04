براءة رئيس حى الدقى السابق من "الرشوة"

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبداللاه، الأربعاء، ببراءة رئيس حي الدقي السابق، والمتهمين معه من تهمة طلب وتلقي رشوة.



حضر جلسة الحكم الدكتور صالح شلبي، والدكتور أحمد أبوخطوة، المحامين للدفاع عن رئيس الحي السابق.



صدر الحكم بعضوية المستشارين عبدالناصر أبوسحلى وإيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى، وحضور مهاب الصياد، ممثل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح مصطفى.



وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن أن المتهم الأول "نادر سعد" تقاضى مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه من مالكي العقار مقابل تغاضيه عن البناء المخالف، والذي تزيد قيمته على 10 ملايين جنيه.



وأوضح أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أن المتهم رئيس حي الدقي، طلب من المتهمين الثالث والخامس بواسطة المتهم السادس والسابع مبلغ نصف مليون جنيه وشقة سكنية بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلي بمليون و700 ألف جنيه على سبيل الرشوة.