"هندسة طنطا" تناقش آليات تفعيل التحول الرقمي

ناقشت كلية الهندسة بجامعة طنطا، آليات تفعيل التحول الرقمي والتوجيه نحو تحقيقه، وإزالة كافة العقبات، وتوعية جميع منتسبي الكلية بأهميته.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمود زكي عميد الكلية، الأربعاء، مع رؤساء مجالس الأقسام العلمية، ومنسقي البرامج المميزة، والإداريين بالكلية، بشأن هذا الصدد.



يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة، واهتمام القيادة السياسية بتعزيز آليات التحول الرقمي بجميع قطاعات الدولة، ومنها الجامعات.



وعلى جانب، أخر قال الدكتور محمود ذكي، إن اتفاقية المنح التعليمية التي وقعتها كلية الهندسة، مع جامعة برادفورد البريطانية، في يوليو الماضي، بمقر إدارتها والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجامعات الحكومية المصرية لمنح الدرجة العلمية المشتركة، تأتي تتويجًا لاتفاقية التعاون بين الكلية وكليات العالم المتقدم، ورفعًا لشأن مستوى التعليم الجامعي بالجامعات المصرية بوجه عام وجامعة طنطا على وجه الخصوص.