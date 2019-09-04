فتحي غانم يكتب جواب لبني عبدالعزيز لفريد الأطرش

بجانب أنها متعة خالصة٬ تنقل خبرات وعوالم حيوات كاملة٬ لبشر عاشوا من قبل٬ تعد السينما وثيقة بصرية وتأريخ للمجتمعات وشكل الحياة فيها، سواء في العلاقات الاجتماعية بين أفراد هذه المجتمعات أو عاداتهم وتقاليدهم٬ ملابسهم وحتي لغة خطابهم٬ وهو ما يضع بين أيدينا مراحل تطور اللغة نفسها ككائن حي يتغير من جيل لآخر.



في فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" إنتاج 1962، الذي أنتجه صلاح ذو الفقار٬ وأخرجه صلاح أبوسيف بطولة: لبنى عبدالعزيز وفريد الأطرش، المأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم للكاتب النمساوي استيفان زيفايج.



وشارك في الفيلم الشاعر الغنائي حسين السيد بدور صاحب المصنع الذي تعمل فيه أمل، ونلحظ علي تيتر البداية٬ اسم الروائي فتحي غانم وتقديمه علي أنه كاتب نص الرسالة التي ترسلها "أمل" لبنى عبدالعزيز لـ"أحمد سامح" فريد الأطرش.



يقول فتحي غانم علي لسان أمل: "أتوسل إليك إعطف علي رسالتي واقرأها في الحال قبل فوات الأوان٬ إنها تكشف لك سرًا مجهولًا في حياتك، اقرأها بقلبك وإلا سأدعو الله أن يغفر لك ويرحمك من عذاب الندم، لا تقرأ هذه الرسالة بعيناك٬ فعيناك سريعتا النسيان٬ أنا وأنت في سباق مع الزمن٬ والزمن لا يرحم الدقائق والثواني تزحف لتفصل بين الموت والحياة٬ وتقرر مصير نفس بريئة طاهرة. ولست أملك سوي الدموع والابتهال إلي الله والكتابة إليك٬ سأروي لك كل شيء. الذكري حلوة.. حلوة٬ والذكري مرة.. مرة. كانت الدنيا ربيع والدنيا تغني لحن يسمعه القلب وإن لم تسمعه الأذن. يوم سبت آخر شهر مارس منذ سبعة أعوام٬ كنت أنا وزميلاتي عائدات من المدرسة٬ نمشي كأننا نرقص٬ الضحكة من القلب والإبتسامة في العين٬ كلنا عاشقات بالحب. دعوت زميلاتي للمذاكرة فاعتذرن٬ تابعت سيري وحدي إلي منزلي وأنا لا أدري أنني أسير إلي مصيري٬ إلي اللحظة الحاسمة في حياتي٬ كأني أمشي في طريق مسحور وأنا لا أدري أنه مسحور.



في الفيلم مشهد يرصد ملامح مدينة المنصورة وما تمتعت به من الحراك الثقافي والفني٬ فعندما تسافر أمل مع أمها "ماري منيب" ليقيموا بعض الوقت في المنصورة٬ وخلال مشهد في حديقة عامة وفي القلب منها " كشك موسيقي" ورجال البوليس يعزفون. أكشاك الموسيقي كانت منتشرة خلال هذه الفترة في جميع مدن الدلتا الكبري٬ كان الحكاء العظيم "خيري شلبي" قد أتي علي ذكرها ذكرها بالتفصيل٬ في أكثر من موضع في روايته "صهاريج اللؤلؤ" وإن كنا لا نعرف إن كانت هذه الظاهرة قد انتشرت أيضًا في الصعيد أو وجه قبلي.



وهو ما يوضح أن الثقافة والجمال والفنون لم تكن حكرًا علي المركز دون الأطراف٬ ولم تشتهر بها القاهرة كعاصمة دونا عن بقية محافظات وأقاليم مصر.



ملمح آخر يوثقه الفيلم ويرصده٬ فعندما تستكمل أمل دراستها٬ وتعود مرة أخري للقاهرة من أجل العمل وترفض الزواج. تنجح وتتقدم في عملها٬ وأن يكون لها كيان مستقل. يرفع عنها وصاية أي شخص آخر عليها بذريعة العامل الإقتصادي. وحتي تنصل منها أحمد سامح ونسيها استطاعت تربية إبنها بمفردها دون أن تكون في حاجة لأحد. لكن وعلي الجانب الآخر ننتبه لمشهد تكرر أكثر من مرة٬ فخارج منزل أحمد سامح وأمل تنتظره كل ليلة٬ تظهر فتاة ليل تعبر بجانبها وتتحرش بها لفظيا٬ حتي عسكري الدرك ينزل من علي دراجته وكله نظرات ريبة في أمل٬ وكأن "صلاح أبو سيف" مخرج الفيلم أراد أن يدين المجتمع الذي يري في نموذج أمل فتاة سيئة السمعة٬ وسرب هذه الرسالة من خلال مشهد دال تكرر أكثر من مرة٬ ولكن بإنسيابية ونعومة عدسته وإستغلال مناطق الضوء والظل في المشهد.



صفع أبو سيف مخرج الواقعية، المجتمع ببراعة معلم٬ كان قادرًا أن يوصل رسالته مباشرة لكنه كان أقوي وأوقع بطريقة السهل الممتنع.