فى ذكرى كنوت همسون.. كيف انتقد صاحب "الجوع" الحياة المادية؟

يعدّ الكاتب النرويجي كنوت همسون، الحائز علي جائزة نوبل عام 1920، والذي تحل اليوم ذكرى ميلاده، واحدًا من أعظم الكتاب فى القرن العشرين، ولا تزال روايته "الجوع" من الروائع الأدبية.



شخوص همسون ليسوا أبطالًا بالمعنى التقليدي؛ فهم يدافعون عن معتقداتهم ولا يحاربون من أجل مطالبهم وأحلامهم وإنما هم كائنات هشة، يحملون الكثير من الندوب الداخلية ومحاولة فهم تصرفاتهم ليست بالأمر السهل، فهم شخوص معقدة، منهم من هو بالغ الذكاء، مثل نايجل، وهناك البطل الغارق في الذاتية، مثل يوحنا وبالنسبة لبطل الجوع فهو شخص لا يفكر أبدًا في تداعيات التصرفات التي يقوم بها؛ وإنما يفعلها فحسب.



في عام 1890، أصدر كنوت همسون روايته "الجوع" التي حققت له شهرة عالمية واسعة، وفي هذه الرواية يدين "الحضارة المادية" وجميع مظاهرها التي لوثت الحياة الإنسانية وجعلتها غير محتملة، وهذا ما فعله أيضًا في كل الروايات التي أصدرها خلال مسيرته الإبداعية الطويلة، أثناء الحرب العالمية الثانية، ناصر النازية، واعتبر أن هتلر قادر على أن يقيم في ألمانيا مجتمعًا جديدًا



كان همسون شديد الهوس "بنيتشه " وأيضًا بالكاتب السويدي "ستراندبارغ"، في روايته " فيكتوريا " كتب عن الحب حيث يقول: ولكن ما هو الحب بالضبط؟ هل هو ريح تداعب شجرة الورد؟ لا إنه شلة تسيل في عروقنا وهو موسيقا جهنمية ترقص حتى قلوب الشيوخ وهم على حافة القبر!. يقول "إنغارسلاتن كولو" إن كنوت همسون كان فخورًا بجذوره الريفية، وكان يتباهى بها أمام الجميع، بل إنه حاول في جميع ما كتب أن يبتكر ما كان يسميه "الرومانسية الزراعية" المضادة لصخب المدينة الحديثة وللحضارة المادية، وعندما صعد النازيون إلى السلطة في مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي راح كنوت همسون يحثهم على ضرورة حماية النرويج من "الخطر البريطاني".



وحين اندلعت الحرب العالمية الثانية، حرّض أهل النرويج على مناصرة النازيين، لذلك لم يتردّد في أن يلتقي بادولف هتلر وعندما سقطت النازية، وانهارت الدولة التي أقامها زعيمها قال كنوت همسون ممّجدا "الفوهر": لقد كان مُصلحًا استثنائيًا ومصيره التاريخي جعله يصطدم بفترة تاريخية اتسمت بعنف لا مثيل له، وهذا العنف هو الذي كان سببا في سقوطه.



ينتمي هامسون إلى طائفة الكتاب الذين يسعون إلى هدم بديهيات ومسلمات الآخرين، فمن خلال قراءة أعمال هامسون يتضح بجلاء أنه كاتب يعمل على إعادة تشكيل الإنسان بوصفه كائنًا نفسيًّا قبل كونه كائنًا اجتماعيًّا؛ ولذا فتقنية السرد عند هامسون داخلية ترتكز على المونولوج الداخلي؛ فكتابات هامسون ترتكز على الإنسان وداخله فحسب، لا يقدم إجابات واضحة ولا قناعات ولا أفكارًا جاهزة للتبني، فقط العالم النفسي الداخلي لأبطاله والحياة اللا واعية لعقولهم أو ما يُطلق عليه بتيار الوعي.



وفي السنوات الأخيرة من حياته، عاش كنوت همسون العزلة، وكان أهل بلاده يتعاملون معه كما لو أنه "خائن للوطن"، أما الروايات التي ألفّها فلا تزال إلى حد هذه الساعة تفتن الملايين من القراء في جميع أنحاء العالم.