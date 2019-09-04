الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع في مدينة بدر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، الأربعاء، من السيطرة على حريق ضخم نشب في أحد المصانع بمدينة بدر.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق بأحد المصانع، فتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء وقوات الإنقاذ البري لإخماد الحريق.



ونجحت القوات في محاصرة النيران وإخمادها، وجار عمليات التبريد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.