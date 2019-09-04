الخليل وأحياؤها ترفض اقتحام نتنياهو

رفض أهالي البلدة القديمة من مدينة الخليل وتل الرميدة الذي يطل على الحرم الإبراهيمي الشريف اقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المقرر اليوم للحرم والحديقة التوراتية التي أقيمت على آثار تل الرميدة وأبدوا مخاوفهم من هذا الاقتحام الذي يعني تعزيز الاستيطان وفرض واقع أكثر مرارة على حياتهم.



وعبر محافظ الخليل جبرين البكري، عن رفضه وإدانته لاقتحام نتنياهو المرتقب، مشيرا إلى أنه يأتي استكمالا لنهج الإرهاب وتكريس للاستيطان والتهويد، ودعما للجرائم والممارسات التي يرتكبها المستوطنون بحق المواطنين الأصليين العزل.



وأكد أن البلدة القديمة بحاراتها ومعالمها الدينية وشواهدها هي إرث إسلامي وتاريخي وحضاري للفلسطينيين، وأن أهاليها هم المرابطين في هذه الأرض، وهم أصحاب الحق، وأن الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل على تهويد المنطقة ومخططاته الاستيطانية سيزول بصمود المواطنين الذين يعانون بشكل متواصل من سياسات الاحتلال التي تدعمها حكومات الاستيطان عبر مشاريعها الاستيطانية، من إغلاق وحواجز ومنع المواطنين من الوصول الى أراضيهم ومحالهم التجارية.