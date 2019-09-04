حبس تاجر مخدرات في إمبابة 4 أيام

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، الأربعاء، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة في إمبابة.



توصلت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إلى ترويج "عمرو. أ" 36 سنة عاطل، كمية كبيرة من مخدر الهيروين على عملائه.



وعقب الحصول على إذن من النيابة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 505 لفافات هيروين، بلغ وزنها نصف كيلو، بالإضافة إلى فردين خرطوش، وطلقتين، ومبلغ مالي.



بمواجهة المتهم اعترف أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بحيازته المضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.