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استبعاد مدير مدرسة وإحالة جميع العاملين للتحقيق بالقليوبية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 01:54 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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قرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، استبعاد مدير مدرسة الشهيد وليد إسماعيل الثانوية بنين بقليوب، وعودته إلى وظيفته الأصلية معلم حاسب آلى، ونقله إلى مدرسة أخرى بإدارة قليوب وإحالة جميع العاملين بالمدرسة للتحقيق.

وتم تشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة التعليمية وإدارات المتابعة والتوجيه المالى والإدارى بالإدارة ومسئول الأمن بالإدارة لتنفيذ قرارات وكيل الوزارة ومتابعة حالة المدرسة من كافة النواحي الإدارية والتعليمية.

وجاء قرار وكيل الوزارة عقب جولته المفاجئة على عدد من المدارس بإدارة قليوب التعليمية، برفقة خالد الشربينى مدير عام الإدارة؛ لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، ففوجىء وكيل الوزارة بإغلاق باب المدرسة وعدم تواجد العاملين بها حتى الساعة الثامنة وخمسون دقيقة صباحًا وعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

ووجه "عجلان" مدير مدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنات، بالاهتمام بالأعمال الخاصة بالصيانة والنظافة بمبنى المدرسة وإزالة الرواكد الخشبية، وذلك عقب جولته على جميع مرافق المدرسة.

وقال "عجلان" إنه لا مكان لمتهاون أو مقصر في عمله، مشيرًا إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى استعدادًا للعام الدراسي الجديد وتشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس وموقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات وتوحيدها بلون العلم المصرى وتعليق علم مصر في مكان واضح بالمدرسة وتجهيز المعامل والفصول والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم وأسماء الطلاب وغيرها من الإستعدادات المتعلقة بالعملية التعليمية وتدريبات المعلمين وتطبيق نظام التعليم الجديد.

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