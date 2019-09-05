اليوم.. "تموين الجيزة" تفتتح 6 معارض لـ"أهلا مدارس"

قال المهندس هشام كامل وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم اليوم افتتاح 6 معارض لـ"أهلا مدارس"، بحضور محافظ الجيزة بتخفيضات تصل إلى نسبة 50%، أبرزها المعرض الرئيسي بشارع الملك فيصل وتليها معارض في مناطق كرداسة واللبيني وأوسيم والحوامدية، لافتا إلى أن المعرض سيستمر لمدة 10 أيام لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية والأدوات الكتابية والشنط المدرسية.



وقال "كامل" في تصريح خاص لـ"الدستور" إن المعارض المنتشرة في المحافظة جاءت لمراعاة محدودي الدخل والدعم والمساندة للأسر وأولياء الأمور لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية ومواجهة أي ارتفاعات في الأسعار وتحقيق حالة من التوازن في الأسعار.



وأوضح أنه سيتم تعيين مفتش تمويني بكل معرض لمتابعة سير عمل المعرض والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق وتحرير محاضر للمخالفين، حال عدم الالتزام بالأسعار المعلنة.