نشوب حريق هائل في مصنع بمدينة بدر

نشب حريق ضخم، منذ قليل، في أحد المصانع بمدينة بدر، وانتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد النيران مدعومة بسيارات الإطفاء.



وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد المصانع، فتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء وقوات الإنقاذ البري لإخماد الحريق.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.