كيون: صلاح سيفوز بجائزة هداف الدورى الإنجليزى وليس مانى



كما أضاف كيون، لقد مر محمد صلاح بالعديد من الأزمات ولكنه يرغب في حصد لقب الهداف لهذا الموسم، مضيفًا: "ليفربول هو المرشح المفضل للفوز بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، وإذا توج ليفربول باللقب فإن محمد صلاح سيكون هو هداف المسابقة وليس ساديو مانى".



جدير بالذكر أن صلاح حصل على جائزة "الحذاء الذهبى"، عامى 2018 و2019.



قال مارتن كيون، نجم أرسنال السابق، إن النجم المصري محمد صلاح سوف يحتفظ بجائزة "الحذاء الذهبى"، والتى تُمنح لهداف مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للموسم الثالث على التوالى، جاء ذلك خلال تصريحاته لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية.