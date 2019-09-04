افتتاح مدرسة تلبانة الثانوية المشتركة في الدقهلية

افتتح محافظ الدقهلية، الأربعاء، مدرسة تلبانة الثانوية المشتركة، بحضور المهندس علي عبدالرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس إبراهيم أبوعرب مدير عام منطقة الدقهلية للأبنية التعليمية، وكان في استقباله عضوي مجلس النواب اللواء خالد حماد، واللواء محمد عقل، وسوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة.



وتفقد محافظ الدقهلية عددًا من الفصول الدراسية بالمدرسة ومعمل العلوم ودورات المياه وقاعة الكمبيوتر؛ للاطمئنان على التشطيبات بالمدرسة ومقاعد الطلاب، وأبدى إعجابه بجودة المبنى والأدوات المدرسية.



وقال المحافظ، إنه بعد دخول المدرسة الثانوية الخدمة التعليمية هذا العام بـ12 فصلًا وتكلفة 7 ملايين جنيه على مساحة 2232 مترًا، يتم تخفيف كثافة الفصول، مشددًا على المتابعة المستمرة لوجود أدوات الحماية المدنية بالمدرسة بشكل دوري.



ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بإعادة توزيع طلاب مدرسة تلبانة للتعليم الأساسي، بعد نقل طلاب المرحلة الثانوية منها وتوزيع الطلاب بالطريقة التي تخفض الكثافة لتصبح 44 طالبًا في الفصل بدلًا من 67.