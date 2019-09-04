التحقيق في مصرع تاجري مخدرات بجبل الصف

بدأت نيابة الصف، منذ قليل، تحقيقات موسعة في مصرع تاجري مخدرات بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في جبل الصف.



انتقل عمرو موسي، وكيل نيابة الصف، إلى مسرح تبادل إطلاق النيران مع المتهمين وتبين العثور على جثتي المتهمين مصابين بطلقات نارية.



وتم تحريز بندقيتين آليتين وخزينة بداخلها 14 طلقة آلية وخزينة بداخلها 15 طلقة آلية وطبنجة عيار 9مم و7 طلقات من ذات العيار و3 ميزان حساس و300 جرام لمسحوق الهيروين المخدر و7 هواتف محمولة ودراجة نارية بدون لوحات معدنية وعدد من فوارغ الطلقات.



وكشفت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار محمد سراج، المحامي العام لنيابات الصف والعياط والمستشار نهاد أبو النصر، رئيس النيابة الكلية، أن المتهمين من محافظة الشرقية، واتخذا من تلك المنطقة وكرًا للاتجار بالمواد المخدرة، وأن النيابة أصدرت إذنًا بضبطهما وتفتيشهما والمكان المختبئين به بعد ورود محضر تحريات من مباحث الصف بنشاط المتهمين.



وكانت معلومات وردت للعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، باتخاذ عنصرين إجراميين من منطقة جبلية بالصف وكرًا للاتجار بالمواد المخدرة، وبإخطار اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة القبض عليهما بعد تقنين الإجراءات.



تم استئذان النيابة العامة وتحركت قوة أمنية من مباحث الصف مدعومة بقوات من العمليات الخاصة والأمن المركزي استهدفت وكر المتهمين.



وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن المتهمين فور مشاهدتهما القوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية ما دفع القوات لمبادلتهما إطلاق النيران حتى لقيا مصرعهما.



وعثرت القوات برئاسة العقيد محمد علي مفتش مباحث قطاع شرق الجيزة والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث الصف بوكر المتهمين على بندقيتين آليتين وطبنجة حلوان وكمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى ربع كيلو هيروين.



تم تحريز المضبوطات واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.