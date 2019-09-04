غلق 29 منشأة طبية وصناعية في الغربية

قرر محافظ الغربية غلق 7 معامل و17 عيادة طبية خاصة ومركزين للعلاج الطبيعي و3 منشآت صناعة مواد غذائية؛ لإدارتهم بدون ترخيص وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.



جاء ذلك بناءً على تكليف مديرية الشئون الصحية بالغربية بالمرور المفاجئ من خلال اللجان الطبية ولجان مراقبة الأغذية على المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة ومخازن الأدوية ومكاتب رعاية الطفل ومكاتب الصحة وسلاسل التبريد ومخازن الطعوم.



وتمثلت المنشآت الصادر لها قرار غلق في "7 معامل، 8 عيادات طبية ومؤسسة استيراد وتصدير العسل بمركز ومدينة طنطا، 9 عيادات بمركز المحلة الكبرى، 2 مركز للعلاج الطبيعي بمركز بسيون، مصنعين مواد غذائية بسمنود".



وفي السياق ذاته؛ أصدر محافظ الغربية، توجيهاته لوكيل وزارة الصحة، بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المؤسسات الطبية ومؤسسات إنتاج المواد الغذائية لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرًا إلى تقديم المحافظة كافة سبل الدعم لتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين.