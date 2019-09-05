الصحة: صرف العلاج بالمجان للمنتفعين من منظومة التأمين الصحى الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكى مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الصيدليات المتواجدة بالوحدات الصحية والمستشفيات تصرف العلاج بالمجان للمواطنين المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.



وأضاف في تصريح لـ"الدستور" أن الدولة تتكفل بكافة مصاريف العلاج، ومتابعة حالات المرضى بعد إجراء العمليات الجراحية الكبرى.



وأوضح أنه تم توفير أكثر من 90 صنف دواء جديد داخل الوحدات الصحية بمحافظة بورسعيد لتغطية احتياجات المرضى بالتأمين الصحى الشامل لتصل عدد هذه الأصناف لـ 200 صنف، كما سيتم صرف الأدوية داخل المستشفيات على الفور.



وأشار إلى أن هناك عدد من أصناف الأدوية المتواجدة طوال الوقت داخل الوحدات الصحية والخاصة بالإسعافات الأولية، ومنها أدوية فقر الدم والسكر والضغط، والعين والنزلات المعوية للأطفال والكبار، ونوعين من المضادات الحيوية، وأدوية مضادة للالتهابات والفطريات.



ولفت إلى أن زيادة هذه الأصناف لتلبية احتياجات المرضى الذين سيتوجهون للكشف داخل الوحدات الصحية، وفقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تعد الوحدات الصحية الخطوة الأولى في تلقي الخدمة الطبية.



وأشار إلى أن هناك إقبالا كثيفا من المواطنين على التسجيل بالمنظومة، داخل الوحدات الصحية، مؤكدا أن حركة التسجيل منتظمة داخل 25 وحدة صحية حتى الآن والمواطنين يسجلون بالوحدات القريبة منهم كلا حسب تواجده السكني.