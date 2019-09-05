خبير: منسوب المياه فى بحيرة ناصر مرتفع والمخزون مطمئن

قال الدكتور عباس شراقى، خبير المياه في مركز الدراسات الإفريقية، إنه يتم استقبال مياه الفيضان منذ شهر ونصف الشهر، وأن زيادة التدفقات في خزان مروى لا تعنى مروره أعلى السد مما يفوق البحيرة الخاصة به، والذي تتواجد به 10 بوابات لتصريف المياه، مشيرا إلى إمكانية وصول المياه إلى مصر خلال أربعة أيام.



وأضاف "شراقى"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن منسوب المياه في بحيرة ناصر مرتفع والمخزون مطمئن والإيراد متوقع أن يكون جيدا هذا العام، خاصة ونحن نستقبل الفيضان منذ شهر ونصف، مع استعداد بحيرة ناصر لاستقبال الفيضان، رغم أننا تقريبا فى نهاية الفيضان مع وصول المياه إلى مفيض توشكى.



كانت كميات ضخمة من مياه خزان مروى على النيل الرئيسي شمال السودان تدفقت، أمس الثلاثاء، وسط توقعات بارتفاع مناسيب النهر فى معظم الجزر بالولاية الشمالية وصولا إلى الحدود المصرية، بينما أسفرت الأمطار والسيول التي ضربت مناطق شاسعة عن مقتل 78 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين حتى الآن، مع إحداث أضرار كبيرة فى الطرق الرئيسية والمرافق العامة والممتلكات الخاصة والعامة منها مدارس ومستشفيات.