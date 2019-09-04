تجديد حبس عاطلين بتهمة نشل هواتف المواطنين في السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام المنعقدة بالتجمع الخامس، الأربعاء، حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة هواتف المواطنين.



وكشفت التحريات أن المتهمين "وائل. ع" 22 سنة، و"حماده. ع"21 سنة، عاطلين، اعترفا بسرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف مستقلين دراجة نارية.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام أول من مواطنين تفيد بسرقة هواتفهم المحمولة بأسلوب الخطف بواسطة شخصين يستقلان دراجة بخارية.



بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول من القبض على المتهمين أثناء محاولتهما سرقة أحد الأشخاص وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما وقائع السرقة بغرض بيع الهواتف والكسب غير المشروع منها.



تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.