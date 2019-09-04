تأجيل الطعن على تأييد انتخابات الزمالك التكميلية لـ21 أكتوبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، نظر طعن هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك - المسقطة عضويته - على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة النادي بالدعوة لانتخابات تكميلية خلال سبتمبر الجاري على 3 مقاعد اعتبرها المجلس شاغرة؛ لرفعها من غير ذي صفة، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل؛ لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.



كان "العتال" ذكر في دعواه أمام القضاء الإداري التي حملت رقم 58949 لسنة 73 قضائية، ضرورة وقف هذه الانتخابات لما تتضمنه من مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعى على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعنى تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية، وعدم جواز إلغاء منصب النائب الثانى لرئيس مجلس الإدارة قبل انتهاء مدته فى 23 نوفمبر 2021.

