حبس حداد متهم بتصنيع الأسلحة النارية فى المطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، الأربعاء، حبس حداد أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى بلاغًا من مباحث قسم شرطة المطرية، يفيد بممارسة حداد، مقيم بدائرة القسم، وسابق اتهامه في 11 قضية آخرها "تصنيع أسلحة محلية"، نشاطًا إجراميًا في مجال تصنيع الأسلحة النارية واتخاذه من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه حال وجوده بمسكنه وعُثر بداخله على فرد خرطوش عيار 12مم، مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية والعدد والأدوات التي تستخدم في عملية التصنيع.



بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.