ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة داخل مصنع في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الأربعاء، من ضبط 4 أطنان لحوم دواجن فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص في مدينة نصر.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائي، مدير إدارة تموين القاهرة، يفيد بضبط 4 أطنان "مصنعات لحوم، دواجن، ومستلزمات تجهيزها" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية بحوزة مسئول مصنع لتجهيز اللحوم بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.



تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.