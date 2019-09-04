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حوادث

حبس عصابة تزوير المحررات الرسمية في النزهة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:34 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، الأربعاء، حبس شخصين بتهمة تكوين تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة واستخدام عملة "البيد كوين" الافتراضية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائي لمتابعة الحالة الأمنية اشتبهت في سيارة حال توقفها بجانب الطريق.

بفحص قائدها وسؤاله عن تراخيص السيارة ادعى أنه يعمل بإحدى الجهات القضائية وقدم إثبات شخصية "كارنيه" منسوبة صدوره لذات الجهة "مزور، وتبين أنه عاطل.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته "الوحدة الحسابية لجهاز مدينة العبور، هيئة المجتمعات العمرانية، 3 أكلاشيهات منسوبة صدورهم لذات الجهة، مجموعة من الملفات والعقود خاصة بإنهاء إجراءات تراخيص بناء والتصالح في مخالفات المباني منسوبة صدورهم لجهاز مدينة العبور".

بمواجهته اعترف بحيازته الكارنيه لتسهيل مروره من الأكمنة، مضيفًا بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع صاحب مطبعة لاصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة صدورها لجهات حكومية وترويجها على المواطنين نظير مبالغ مالية.

بإعداد الأكمنة وتقنين الإجراءات من ضبطه حال تواجده بالمطبعة ملكه، وعثر بداخلها على كارنيه منسوبة صدوره لذات الجهة التى انتحل الأول عمله بها 4 أختام ذات يد بلاستيكية، 12 إيصالًا منسوبة صدورهم لإحدى الهيئات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، 14 شهادة سداد تأمينات خاصة بأعمال المقاولات منسوبة صدورها لذات الجهة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، جهاز لاب توب يحوى صور لعدد من أختام شعار الجمهورية منسوبة صدورها لجهات حكومية مختلفة، وكذا نماذج لعملات نقدية أجنبية.

وعثر أيضًا على جهاز طابعة وماسح ضوئى وحدة كمبيوتر "كيسة"، ماكينة قطع وتغليف الكارنيهات، ماكينة طباعة تستخدم في اصطناع وتزوير أختام شعار الجمهورية والكارنيهات، مبلغ مالي، طبنجة صوت و39 طلقة، مجموعة كابلات موصلة بشاشة كمبيوتر مزودة بكروت شاشة تُستخدم في تداول عملات نقدية افتراضية إلكترونية "بيد كوين".

واعترف أن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وحيازته الطبنجة الصوت بقصد الدفاع، وأضاف بتداوله العملة النقدية الافتراضية "بيد كوين" مقابل مبلغ مالي 170 ألف جنيه للعملة الواحدة بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.

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