السفير الأمريكي في بريطانيا: الشراكة العسكرية بين لندن وواشنطن الأقوى في العالم

قال السفير الأمريكي في بريطانيا، وودي جونسون، اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، سيزور لندن يوم الجمعة المقبلة للاجتماع مع مسؤولين بريطانيين كبار.



وأكد جونسون، أنه لا توجد أي شراكة عسكرية في العالم أقوى من الشراكة البريطانية - الأمريكية.



يذكر ان زيارة الرئيس الامريكي الأخيرة لبريطانيا في يونيو الماضي أثارت غضب الكثير من النواب البريطانيين والشعب البريطاني أيضا، حيث وصفوه بأنه لا انساني خاصة فيما يتعلق بوضع اللاجئين.