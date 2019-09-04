نابولي يختار قائمته لخوض دوري الأبطال 2019- 2020

اختار ​كارلو أنشيلوتي​، المدير الفني ل​نابولي​، قائمته التي ستخوض مرحلة المجموعات ب​دوري أبطال أوروبا​ في الموسم الجديد 2019-2020، وشهدت قائمة الفريق تواجد كل من دي لورينزو، مانولاس، يورينتي.



وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كارنيزيس، ميريت، أوسبينا.



خط الدفاع: دي لورينزو، جلام، السيد هساي، كوليبالي، لوبيرتو، ماكسيموفيتش، مالكويت، مانولاس، ماريو روي.



خط الوسط: آلان، إلماس، فابيان رويز، جايتانو، زيلينسكي.



خط الهجوم: كاليخون، إنسيني، يورينتي، لوزانو، ميرتينز، ميليك، أمين يونس.



يذكر أن نابولي يلعب ضمن المجموعة الخامسة الى جانب كل من ليفربول حامل لقب البطولة في الموسم الفائت، ريد بول سالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.