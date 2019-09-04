نابولي يختار قائمته لخوض دوري الأبطال 2019- 2020
الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:30 م
وكالاتطباعة
اختار كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، قائمته التي ستخوض مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2019-2020، وشهدت قائمة الفريق تواجد كل من دي لورينزو، مانولاس، يورينتي.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
في حراسة المرمى: كارنيزيس، ميريت، أوسبينا.
خط الدفاع: دي لورينزو، جلام، السيد هساي، كوليبالي، لوبيرتو، ماكسيموفيتش، مالكويت، مانولاس، ماريو روي.
خط الوسط: آلان، إلماس، فابيان رويز، جايتانو، زيلينسكي.
خط الهجوم: كاليخون، إنسيني، يورينتي، لوزانو، ميرتينز، ميليك، أمين يونس.
يذكر أن نابولي يلعب ضمن المجموعة الخامسة الى جانب كل من ليفربول حامل لقب البطولة في الموسم الفائت، ريد بول سالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
في حراسة المرمى: كارنيزيس، ميريت، أوسبينا.
خط الدفاع: دي لورينزو، جلام، السيد هساي، كوليبالي، لوبيرتو، ماكسيموفيتش، مالكويت، مانولاس، ماريو روي.
خط الوسط: آلان، إلماس، فابيان رويز، جايتانو، زيلينسكي.
خط الهجوم: كاليخون، إنسيني، يورينتي، لوزانو، ميرتينز، ميليك، أمين يونس.
يذكر أن نابولي يلعب ضمن المجموعة الخامسة الى جانب كل من ليفربول حامل لقب البطولة في الموسم الفائت، ريد بول سالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.