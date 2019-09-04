ضبط مسجل خطر يصنع الأسلحة النارية في المطرية

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، الأربعاء، من ضبط أحد العناصر الإجرامية لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بالمطرية



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغًا من مباحث قسم شرطة المطرية يفيد بمزاولة حداد نشاط إجرامي في مجال تصنيع الأسلحة النارية ويتخذ من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وعُثر بداخله على فرد خرطوش عيار 12 مم، مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية والعدد والأدوات التى تستخدم فى عملية التصنيع.



بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، والعرض عل النيابة للتحقيق.