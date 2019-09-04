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حوادث

تجديد حبس 4 متهمين بالشروع في قتل شاب بالشرقية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:30 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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قررت نيابة مشتول السوق برئاسة المستشار أحمد هشام، وسكرتارية أحمد السيد، الأربعاء، تجديد حبس سيدة و3 شباب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة محاولة ذبح شاب.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد باستدراج 3 رجال وسيدة، "محمود أشرف مهدي" 17 سنة طالب، بحجة توصيلهم إلى قرية المناصرة بدائرة المركز، وأثناء سيره استوقفوه بمنطقة زراعات وطلبوا منه النزول وترك "التوك التوك" فقاومهم فتعدوا عليه بأسلحة بيضاء "مطاوي" وتركوه في أرض مزروعة بمحصول الذرة، غارقًا في دماءه.

تم نقل المجني عليه إلى المستتشفى، وتبين إصابته بجرح قطعي في الرقبة من الخلف والأمام بطول 20 سم وجرح في اليد اليمنى 5 سم، وجرح بالإبهام الأيسر 8 بطول سم.

تم تحرير المحضر رقم ٥٥٦١ لسنة ٢٠١٩جنح مشتول السوق، وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، وتبين أن وراء ارتكابها سيدة ونجلها وشقيقها وصديق شقيقها، وأنهم قد سبق إتهامهم في واقعة مماثلة، وقد تم تحديد موقعهم والقبض عليهم.

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