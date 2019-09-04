روبوت يعمل بنفس وظائف وجاهزية العسكري البشري

أصبح الروبوت المقاتل الصاروخي المدفعي الروسي الملقب بـ"أوران" جاهزا للقتال تماما.



واستعاد الروبوت الجاهزية القتالية الكاملة بعد سد النواقص التي كشفها استخدامه في سوريا خلال الحرب على الإرهاب.



أعلن ذلك الخبراء العسكريون في مؤتمر عسكري حول أسلحة الجيش الروسي عقد في ريف العاصمة الروسية موسكو، حيث تم عرض آلية "أوران 9" إلى جانب دبابة "تي-14" ومركبة "تي-15" القتالية المدرعة والآليات العسكرية الروسية الأخرى.



وتحتوي آلية "أوران 9"، وهي آلية خالية من طاقم بشري، على مدفع عيار 30 ملم ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم وراجمة قذائف نارية وصواريخ موجهة مضادة للدروع.



وذكرت وكالة أنباء موردوفيا أن روبوت "أوران 9" يستطيع استخدام أسلحته في الليل بفضل جهاز الرؤية الحرارية.



وتزن آلية "أوران 9" 12 ألف طن، ويمكنها أن تسير بسرعة 35 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ200 كيلومتر.