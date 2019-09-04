فيديو.. لحظة اندلاع حريق في سفينة بالقرب من سواحل كاليفورنيا

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، يوثق لحظة اندلاع حريق على متن سفينة بالقرب من سواحل كاليفورنيا، فجر اليوم الأربعاء.



وعثر الغواصين على 25 جثة بعد حريق اندلع فجرا على متن سفينة قبالة إحدى الجزر جنوب ولاية كالفورنيا الأمريكية.



وأعلنت السلطات أن 9 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بينما يواصل خفر السواحل الأمريكي عمليات البحث عن ناجين.



