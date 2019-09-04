الملك سلمان يستقبل سفير مصر بمناسبة انتهاء فترة عمله

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، سفير جمهورية مصر العربية ناصر حمدي، الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.



حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.